Un appel à manifester est lancé pour ce samedi 21 mai en Béarn. L'objectif : se battre pour le maintien et la pérennité du SMUR, des urgences et de l'ensemble des services de l'hôpital. Un convoi citoyen de soutien aux hôpitaux de proximité prévoit de relier Orthez à Oloron.

Manifestation samedi matin et convoi citoyen pour soutenir l'hôpital d'Orthez

Une grosse manifestation est attendue à Orthez pour défendre l'hôpital. Les syndicats et des élus comptent se réunir pour dénoncer aussi le manque de moyens, le manque de personnels. Les soignants savent que les urgences d'Oloron ont dû fermer pendant quelques jours à cause de cela, et ils ne veulent pas que l'hôpital d'Orthez en arrive à la même situation.

Médecins, une denrée rare

Le rendez-vous pour le départ de la manifestation est fixé à 10h30 devant la mairie d'Orthez samedi. Suivront des prises de parole jusqu'à 11h15, et ensuite déambulation dans les rues avec un passage devant l'hôpital. Après cela, il est prévu un "convoi citoyen de soutien aux hôpitaux de proximité" entre Orthez et Oloron. Une étape est prévue à Artix à 13h45, à Mourenx à 14h15, Monein à 14h45, pour une arrivée à 15h30 à l’hôpital d’Oloron.

Guy Pisant est élu CGT à l'hôpital d'Orthez, est coordinateur des Ehpads sur place. Il travaille depuis 31 ans dans cet hôpital et il a prévu de prendre la parole samedi matin pour interpeller la foule sur certains problèmes. Eric Delteil est élu à Orthez et est membre du comité de suivi pour le maintien pérenne du SMUR, des urgences et des services de l'hôpital d'Orthez. Il souhaite que tout le monde se batte pour que l'hôpital d'Orthez ne disparaisse pas. L'hôpital d'Orthez compte environ 500 salariés.