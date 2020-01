Manifestation surprise des gilets jaunes devant le commissariat de Reims

Reims, France

Il y avait du bruit ce dimanche après-midi sous les fenêtres du commissariat de Reims (Marne). Une vingtaine de gilets jaunes s'est donnée rendez-vous pour une manifestation improvisée, en soutien à l'un de leur camarade interpellé la veille à Reims. Ce-dernier participait à une opération de blocage du dépôt de bus de Citura, organisée par les syndicats et les gilets jaunes. Depuis samedi matin, l'homme est en garde à vue et sera présenté à un juge ce lundi pour entrave à la circulation des transports.

Une interpellation controversée

Samedi matin, l'opération consistait à distribuer des tracts contre la réforme des retraites et à ne faire sortir qu'un bus toutes les 15 minutes du dépôt. Les gilets jaunes dénoncent la méthode d'intervention des policiers, "d'habitude il y en a un qui vient nous voir pour nous demander de partir là non ! On a reçu des tirs de gaz lacrymogènes !", s'insurge Didier, l'un des manifestants qui assure que "la direction des ressources humaines de Citura était au courant de la manifestation" sans s'y opposer.