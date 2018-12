Manifestations à répétition : en Bourgogne, les policiers sont éprouvés

Depuis le 17 novembre, entre occupations de ronds-points, blocages de dépôts pétroliers, et manifestations, plus celles des lycéens, les forces de l'ordre sont très sollicitées, et épuisées.

Dijon, France

Les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir n'ont pas convaincu tous les « gilets jaunes », et on se dirige peut-être vers un acte 5 de manifestations samedi prochain. Depuis le début du mouvement, auquel sont venues s'ajouter les manifestations lycéennes, ou encore celles des agriculteurs, les forces de l'ordre sont mobilisées, d’autant plus qu’après l’attentat de Strasbourg, l’urgence attentat déclenchée impose une présence policière accrue sur les marchés de Noël notamment.

Des policiers rappelés sur leurs jours de repos

Bruno Boisson est brigadier de police, responsable syndical Alliance en Saône-et-Loire. Les services de police sont à saturation, dit-il : « dans un contexte où déjà les effectifs sont très réduits au quotidien, les collègues sont appelés, et souvent prévenus au dernier moment, à venir au travail sur leur repos, au mépris bien souvent de leur vie familiale ». Il ajoute que la situation est extrêmement tendue, d'autant plus que le paiement des heures supplémentaires se fait attendre. Dans toute la France, quelque vingt millions d'heures supplémentaires seraient dues.

Par manque d'effectifs, des policiers dont ce n’est pas le travail en temps ordinaire, sont appelés à réaliser des opérations de maintien de l'ordre au sein des RDI, les réserves départementales d’intervention, avec une formation et des équipements insuffisants. « Ce sont des policiers du quotidien, qu’on peut croiser au cours des interventions de police secours, qui vont endosser la tenue de maintien de l’ordre, avec souvent du matériel réduit au strict nécessaire, et avec un entraînement minimum, c’est-à-dire en général une à deux fois par an ».

Bruno Boisson, qui est en poste à Chalon-sur-Saône, a rejoint les rangs de la Réserve départementale d’intervention, malgré ses fonctions syndicales, dans le but de permettre à des collègues de ne pas être rappelés sur leur temps de repos, afin qu’ils puissent passer un peu plus de temps avec leur famille. Lui, le maintien de l’ordre, il connaît, puisqu’il a passé cinq ans dans une compagnie de CRS.

Des enquêtes en souffrance

En outre, selon le syndicat Alliance, quand des policiers sont affectés aux opérations de maintien de l'ordre, ce sont autant de personnels, dont des enquêteurs, qui ne peuvent plus accomplir leurs autres tâches sur le terrain, au service des citoyens. Des tâches déjà alourdies par un travail administratif très prenant. Des enquêtes sont à la traîne.

Chaque samedi, pour contrôler les rassemblements de « gilets jaunes » à Paris, des effectifs sont puisés dans les compagnies de CRS de province. « Les compagnies de CRS qui sont en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, à Plombières-lès-Dijon, sont employées dans la capitale, ce qui laisse un peu la province démunie d’unités de maintien de l’ordre », explique Stephan Ragonneau, secrétaire régional d’Alliance police nationale. Le syndicat réclame un renforcement des effectifs de CRS pour pouvoir maintenir une section d’intervention dans la capitale bourguignonne.