Manifestations contre la venue d'Eric Zemmour : plus de 2000 personnes dans la rue à Lille, 6 interpellations

Deux manifestations ont eu lieu, ce samedi 5 février à Lille, pour protester contre la venue d'Eric Zemmour en meeting au Grand Palais. Au total, plus de 2000 personnes se sont rassemblées, et six ont été interpellées.