Manifestations de Bastia : la justice joue l’apaisement

Les dix jeunes hommes mis en cause dans l’affaire des violences lors des manifestions bastiaises d’octobre dernier ont été remis en liberté ce jeudi. Leur procès est renvoyé au 9 mars.

Les dix prévenus mis en cause pour « détention d’engins explosifs, violences avec armes sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations de biens publics et privés et participation à un attroupement armé » dans l'affaire des manifestations bastiaises des 5 et 15 octobre dernier, ont été remis en liberté ce jeudi soir. Le procès concernant les violences ayant émaillé ces manifestations a été renvoyé au 9 mars prochain, d'ici là les dix jeunes hommes sont placés sous contrôle judiciaire, ils ne peuvent pas entrer en contact entre eux et doivent pointer chaque semaine au commissariat. Lors de l'audience d'hier devant le tribunal correctionnel de Bastia, le procureur de la république avait demandé le maintien en détention pour deux des dix prévenus placés en détention provisoire ce mercredi à la maison d'arrêt de Borgo, le tribunal n'a donc pas suivi ces réquisitions.

"Une preuve de confiance"

C'est comme ça que la présidente du tribunal correctionnel de Bastia a qualifié la remise en liberté hier soir des dix prévenus dans cette affaire. Une première victoire pour l'avocat d'un des dix prévenu, Maître Sébastien de Casalta, compte tenu des réquisitions du procureur de la république un peu plus tôt.

« Le ministère public a considéré qu’il convenait de faire un tri entre les responsabilités des uns et des autres. Ce qui était important c’est qu’il (le tribunal) prenne une décision équilibrée, pondérée, qu’il prenne en considération les garanties de représentation de l’ensemble des prévenus et qu’il procède à leur remise en liberté fut-elle sous contrôle judiciaire. Le ministère public est dans son rôle, il a estimé devoir requérir l’incarcération pour deux d’entre eux, la défense a convaincu le tribunal. Le ministère public aura à s’expliquer, détailler les charges, les éléments de preuve, la défense entend produire ses armes et contester un certains nombres de charges. »

Une levée d'écrou qui n'était pas gagnée d'avance compte tenu des réquisitions du procureur de la république durant l'audience. Nicolas Bessone avait en effet demandé le maintien en détention pour deux des prévenus au vu de leurs casiers judiciaires. Maitre François Fabiani, est l'avocat de l'un d'entre eux, il évoque une chance pour l'avenir de son client qui passait ce vendredi un examen professionnel déterminant pour sa carrière.

« Un des arguments force est que mon client passe un examen très important pour son avenir professionnel ce vendredi à Bastia au lycée maritime. On a donné une chance à l’avenir professionnel de mon client, à son avenir tout court. Et surtout on a donné une chance d’examiner ce dossier dans des conditions sereines de préparations pour la défense, puisque le débat a eu lieu sur la détention mais il y a beaucoup de choses à dire sur le fond. Le ministère public est dans son rôle, il a exprimé son point de vue, nous avons pu y répondre et nous avons le sentiment d’avoir été entendu par la juridiction. »