Manifestations interdites en centre-ville d'Amiens ce samedi

Trois manifestations sont prévues ce samedi à Amiens : l'une rassemblera syndicats et gilets jaunes, l'autre les motards en colère d'un côté, et enfin la marche pour le climat. Aucune ne passera par le centre-ville.

Un samedi à haut risque pour les forces de l'ordre, qui craignent des dégradations comme la semaine dernière à Reims, où les gilets jaunes avaient là aussi lancé un appel régional à manifester. Les vitrines de plusieurs commerces avaient été brisées, ainsi que celles des locaux de France Bleu Champagne-Ardennes.

Les rassemblements commenceront dès 9 heures le matin, les gilets jaunes ont fixé un premier rendez-vous à la gare pour emmener les non-amiénois au parc de la Hotoie. Un cortège partira donc vers 10 heures en remontant le boulevard Alsace-Lorraine, il traversera ensuite le quartier Saint-Leu pour rejoindre donc le parc de la Hotoie. Les mêmes gilets jaunes, rejoints par les syndicats, manifesteront ensuite à 14h, au départ de la Hotoie. Ils ont prévu de contourner le centre-ville par le boulevard des fusillés, en passant devant le cirque Jules Verne. Là ils envisagent de faire une boucle dans le quartier Henriville, celui où a grandit Emmanuel Macron. Puis direction la gare, l'hôpital Nord, et retour à la Hotoie.

Là, ils retrouveront les participants à la marche pour le climat, qui partira elle vers 15 heures, une heure plus tard donc, de la gare, et qui rejoindra la Hotoie via Saint-Leu, là aussi donc en évitant le centre-ville. Enfin les motards en colère se sont donné rendez-vous aux Bornes du temps, près de l'A16, au nord d'Amiens. Ils vont prendre la rocade, passer par Longueau pour rejoindre la route de Rouen et enfin l'esplanade Branly, près du cirque Jules Verne.

Les commerces restent ouvert

Les Gilets jaunes tablent sur un quelques milliers de participants, la marche pour le climat aussi, et les motards espèrent rassembler 500 véhicules. Il va donc y a voir beaucoup de monde autour du centre-ville samedi, mais les commerces resteront ouverts, vous pourrez acheter vos cadeaux de fête des mères. "On n'a pas besoin de sécuriser car depuis le départ, les forces de l'ordre savent que ça va être un gros rassemblement, explique Gaël Mordac, le président de la fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens. Donc les moyens sont mis en conséquence. Après, 100% de réussite, je ne suis pas sûr que ça existe, on n'est pas à l'abri de débordements, mais il n'y a pas de raison de prendre des mesures de protection particulières". Les commerçants seront informés en temps réel de la progression des différents cortèges sur le compte Twitter "Police nationale 80", ils pourront donc si besoin fermer les boutiques, "peut-être 15 minutes, s'il y a un risque de débordements, ajoute-t-il, mais c'est une solution extrême qui pour l'instant n'est pas du tout envisagée".

Le marché, place du beffroi, est également maintenu. Attention toutefois à d'éventuelles perturbations sur le réseau des bus Ametis.