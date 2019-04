Manifestations interdites en centre-ville de Rouen ce samedi pour la troisième fois de suite

Rouen, France

Pour la troisième fois de suite, les manifestations seront interdites en centre-ville de Rouen ce samedi 6 avril, conformément à un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime. Et ce alors qu'un appel court sur les réseaux sociaux à un rassemblement régional de Gilets Jaunes dans la ville. Le périmètre concerné est le même que lors des deux derniers samedis.

Raisons de sécurité

Comme lors de deux dernières interdictions, la préfète Fabienne Buccio en appelle au droit à la sécurité qui ne doit pas être entravé par celui de manifester. "Le droit de manifester est un des fondements de notre République. Il doit s'exercer dans le respect des personnes et des biens. La sécurité doit constituer, pour toutes et tous, une priorité absolue.", précise la préfète dans un communiqué.

Faire place nette

Dans son communiqué, le préfecture conseille de "remiser poubelles - même vides - pancartes, encombrants, vélos et matériaux susceptibles d’être endommagés ou utilisés à des fins d’agression ou de destruction".

Les commerçants sont également invités à pouvoir de ranger rapidement les terrasses en cas de danger.

Comme lors des deux derniers samedis, la préfecture interdit la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice dans tout le département de Seine-Maritime. Mais aussi la vente et l’utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.