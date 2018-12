Manifestations lycéennes : 122 interpellations à Mantes-la-Jolie

Après trois jours de vives tensions aux abords des lycées Jean Rostand et Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie (Yvelines), les autorités ont décidé d'intervenir ce jeudi en fin de matinée. 70 policiers ont mené un coup de filet vers 11h30, procédant à l'arrestation de 122 personnes. La police avait initialement évoqué 148 individus. Il n'y aurait pas eu de blessé. Les interpellés, principalement des ados du quartier voisin du Val Fourré, devraient tous passer la nuit en garde à vue.

"Il fallait mettre fin à ces violences" explique la Préfecture des Yvelines. Un peu plus tôt, le commissaire de Mantes-la-Jolie avait assuré à l'AFP vouloir "interrompre un processus incontrôlé". Car depuis mardi, la mobilisation de quelques centaines de lycéens autour des deux établissements mantais est émaillée d'incidents. "On n'a vu aucune revendication d'ordre syndicale, sociale ou scolaire, juste des appels à s'en prendre aux policiers" se justifient les autorités. Les forces de l'ordre disent avoir essuyé de très nombreux projectiles, notamment des cocktails molotov. Sept voitures ont été incendiées, plusieurs autres dégradées. Du mobilier urbain a été vandalisé, un pavillon voisin a même été pillé. La ville de Mantes-la-Jolie va déposer plainte, annonce le maire dans un communiqué.

Je condamne avec la plus grande fermeté et je mesure le traumatisme subi par les riverains. Je souhaite que les casseurs soient poursuivis et condamnés. Raphaël Cognet, maire (LR) de Mantes-la-Jolie