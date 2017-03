Manifestations violentes à Bastia, prison ferme requise par la justice

Des peines de prison ferme ont été requises contre certains des dix jeunes jugés pour des violences commises lors de manifestations en octobre 2016 à Bastia.

C'est devant le tribunal correctionnel de Bastia que s'est ouvert jeudi 9 mars le procès de dix jeunes hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des affrontements avec les forces de l'ordre et à des dégradations de banques et de véhicules dans le centre-ville de Bastia près de la place du Marché. Les faits remontent aux 5 et 15 octobre 2016, suite à des manifestations organisées en soutien à Nicolas Battini, Stéphane Tomasini et Ghjiseppu-Maria Verdi, condamnés par la justice.

Le ministère public, au terme de la première demi-journée des débats, a requis des peines allant de six mois de prison avec sursis à huit mois ferme.

Tous les jeunes poursuivis dans ce dossier ont nié leur implication. Tous, sauf un qui a reconnu sa participation active.

Suite de l’audience ce vendredi avec les plaidoiries des dix avocats de la défense. Le délibéré est attendu dans la journée.