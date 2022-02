Manque de personnel au tribunal de Saint-Étienne : "les magistrats sont en quête de sens" selon la présidente

Le bilan 2021 du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne est sans appel : il manque de bras. On compte 5,8 magistrats pour 100 000 habitants sur ce territoire. Dans d'autres juridictions, c'est le double. La présidente du tribunal stéphanois, Marie-France Bay-Renaud constate une justice plus lente.

A Saint-Étienne, on compte 33 magistrats en poste. Le Tribunal judiciaire stéphanois attend depuis 11 mois l'arrivée d'un 6e juge pour enfants et d'un 12e magistrat au siège, et ils n'arriveront sans doute pas avant septembre 2022. Invitée de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce jeudi 3 février, Marie-France Bay Renaud, la présidente de la juridiction, ne peut que constater les conséquences de ce manque de personnel : une justice plus lente et des professionnels "en quête de sens".

Comment expliquer un tel délai avant que ces postes ne soient pourvus ?

Marie-France Bay Renaud : Il manque un certain nombre de postes. Quand vous regardez les effectifs globaux de la magistrature en France et le nombre de postes qui seraient nécessaires pour pouvoir rendre la justice, il y a un différentiel. Et ce différentiel s'applique à Saint-Étienne sur nos deux postes. Aujourd'hui, grâce à cette création de postes, si je parle des magistrats du siège, nous avons 35 postes localisés à Saint-Étienne, ce qui fait 5,8 magistrats pour 100 000 habitants.

C'est une moyenne qui reste inférieure à la moyenne française et encore plus comparée à nos voisins européens ?

Absolument. Dans certaines juridictions en France, on peut compter jusqu'à 12 magistrats pour 100 000 habitants. Si on regarde les chiffres européens, ceux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la médiane, c'est 17,7 magistrats. Médiane, ça signifie il y a autant de pays européens au dessus qu'en dessous. Pour atteindre cette médiane de 17,7 magistrats à Saint-Étienne, il faudrait 83 magistrats. Mais déjà, pour avoir une juridiction aussi bien lotie que d'autres juridictions en France, ce serait 57 magistrats. Là, les choses seraient complètement différentes et on ne vivrait pas la crise que vit aujourd'hui la magistrature.

On a en tête cette cette tribune qui a été signée par 7.000 magistrats en France, ce qui a causé un mouvement de contestation inédit au sein de la profession. La magistrature est à bout ?

Aujourd'hui, la magistrature est en perte de sens. Lorsque vous traitez un dossier dans lequel les personnes ont attendu deux années avant de venir vous voir, vous vous interrogez sur le sens de votre décision. Lorsque, en matière de divorce, vous ne pouvez consacrer que 7 minutes à 8 minutes pour entendre une personne qui aurait envie de vous parler beaucoup plus longtemps et que vous auriez peut-être besoin de l'entendre plus longtemps : quel est le sens de votre métier ? On est des juristes. On a fait la faculté de droit, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'humain. Il faut nous laisser du temps pour rencontrer les autres.