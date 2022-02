Manque de postes pour la justice, "l’heure est grave" écrit le maire de Toulouse à Emmanuel Macron

Le maire de Toulouse veut des postes en plus pour la justice à Toulouse. Il y a quelques jours, le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, disait "nos soldats sont en nombre insuffisant pour mener le combat et cela fait 30 ans que cela dure.". Jean-Luc Moudenc relaie cet appel à l'aide et a décidé d’écrire au président de la République en parlant d’urgence "l'heure est grave, tant pour les fonctionnaires du ministère de la Justice que pour les Toulousains et les Toulousaines" dit le maire de la ville.

Et pour convaincre Emmanuel Macron, Jean-Luc Moudenc liste quelques chiffres : "3.000 appels reçus par mois par les procureurs, une décision rendue toutes les huit minutes, 3.376 personnes déférées en 2021. Deux ans de délai pour une affaire immobilière. Neuf mois d'attente pour un rendez-vous en vue d'une pension alimentaire".

+365% de viols en trois ans

Une lenteur de la justice qui pèse donc sur les habitants de la ville alors que les besoins sont importants insiste Jean-Luc Moudenc. "Il convient aussi malheureusement de noter une augmentation de 365 % des viols en trois ans point."

Mais surtout, le maire compare Toulouse à des villes comme Bordeaux, Marseille : "statistiquement, le tribunal judiciaire de Toulouse est le moins bien classé parmi les 11 juridictions les plus importantes de notre pays avec seulement 27 procureurs et 69 juges du siège."

Sous-doté en comparaison de Bordeaux ou Marseille

À cause de cette sous-dotation d’autres problèmes se posent au sein même du tribunal ajoute Jean-Luc Moudenc. "L'épuisement des magistrats et des personnels administratifs de la juridiction sans compter les départs de nombre fonctionnaire du greffe vers d'autres administrations plus attractives".

Et dans la fin de sa lettre, le maire concède quelques efforts qui sont insuffisants : "trois magistrats spécialisés, un magistrat au parquet et 38 emplois publics dont des contractuels. Mais cela reste très largement insuffisant est bien en deçà des besoins réels". Et le maire insiste et redit qu'il y a urgence à installer de nouveaux juges, procureurs et greffiers à Toulouse.