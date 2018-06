Le 2 juin dernier, deux plaintes étaient déposées à la gendarmerie de Marans. 260.000 euros détournés en dix ans au sein des organismes publics chargés d'entretenir les canaux de la Venise verte. Les élus ne sont pas en cause selon le parquet, qui pointe une ancienne employée.

Marans, France

Écœurement, sidération, colère... la révélation de malversations au sein de l'Union des marais mouillés, par nos confrères du Courrier de l'ouest, a fait l'effet d'une bombe dans le Marais poitevin, zone humide à cheval sur les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime. 260.000 euros ont été détournés en dix ans au sein des organismes publics chargés d'entretenir les canaux. La découverte remonte à quelques semaines.

Le 2 juin, le président de l'Union des marais mouillés, Philippe Mounier, a déposé plainte à la gendarmerie de Marans, en même temps que Sylvain Boucard, président du Syndicat des marais mouillés de la Charente-Maritime, syndicat adhérent de l'UMM. "A ce stade, les élus ne sont pas en cause", précise le parquet de La Rochelle qui supervise l'enquête, et pointe "la possible indélicatesse d'employés".

La piste de l'ancienne secrétaire administrative

Selon les informations de France Bleu La Rochelle, les soupçons se portent sur une ancienne secrétaire administrative, qui aurait mis en place un savant système de fausses factures. Le pot aux roses a d'ailleurs été découvert quand cette secrétaire chargée des comptes a quitté l'UMM au mois d'avril 2018, pour rejoindre une mairie de l'agglomération rochelaise.

A ce moment, la comptabilité a été confiée à un organisme extérieur, dont les agents sont rapidement tombés sur des factures n'ayant donné lieu à aucune prestation. Quatre petites factures par an, de l'ordre de 5.000 euros, bien cachées au milieu des contrats passés avec des entrepreneurs de travaux publics. Fausses factures, mais aussi fausse comptabilité, et faux bordereaux de commande, pour lesquels la signature du président était contrefaite.

Quatre fausses factures par an

Et c'est ainsi qu'environ 20% du budget de l'Union était détourné chaque année. Un système qui pourrait bien avoir débuté en 2008. En dix ans, ce sont 230.000 euros qui ont disparu à l'UMM, auxquels il faut ajouter 30.000 euros siphonnés au sein du Syndicat des marais mouillés de la Charente-Maritime.

Chez les propriétaires de terrains élus du syndicat, tout le monde est tombé des nues. Même chose à la Trésorerie générale de Marans, qui a toujours validé les comptes, et versé l'argent sans sourciller sur le compte d'un particulier. Visiblement les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné.

L'employée a-t-elle agi seule?

Aux dernières nouvelles, l'employée mise en cause était en arrêt maladie. Difficile aujourd'hui pour les élus de croire qu'elle ait pu agir seule. C'est ce que les gendarmes sont en train de démêler. "Affaire classique", analyse le parquet de La Rochelle, qui espère déboucher dans les prochains mois.