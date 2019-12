Meurthe-et-Moselle : importante intervention des secours après l'effondrement d'un mur de soutènement

Ce jeudi, vers 3h du matin, un mur de soutènement s'est effondré déversant des tonnes de terre et de roches sur un trottoir de Marbache. Plus d'une vingtaine de pompiers sont intervenus pour vérifier que personne n'était coincé sous les gravats et que la maison n'était pas menacée.

Marbache, France

Plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers meurthe-et-mosellans ont été mobilisés cette nuit à Marbache (de mercredi à jeudi) pour une intervention de très grande ampleur. Un mur de soutènement s'est effondré sur un trottoir de la commune. Des tonnes de roches et de terre ont enseveli la voie publique.

Brigade de déblaiement et équipe cynophile

Les secours sont appelés vers 3h du matin. Les sapeurs-pompiers de Pompey arrivent les premiers mais devant l'étendue des dégâts, les renforts arrivent rapidement : une équipe de secours et de déblaiement ainsi qu'une équipe cynotechnique pour que les chiens reniflent les lieux, à la recherche d'éventuelles personnes coincées sous les gravats. Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer.

Deuxième préoccupation des secours : que la maison, située à quatre mètres de l'ancien mur, ne soit pas fissurée. Après de longues vérifications, l'habitation est considérée comme stable. L'effondrement ne menace pas les fondations. Pour autant, le propriétaire devra construire un nouveau mur. Au moment des faits, il n'y avait personne à l'intérieur de la maison.

En attendant, un périmètre de sécurité est mis en place. Le maire de Marbache prévoit également d'alerter les voisins pour examiner la solidité de leurs murs de soutènement, "car ces zones ne sont pas très stables" explique Jean-Jacques Maxant.

Un périmètre de sécurité est mis en place à Marbache - SDIS 54

Maison, conduites et lignes électriques intactes

Les agents ENEDIS et GRDF sont également intervenus et confirment ce jeudi que les réseaux d'électricité et de gaz ne sont pas touchés. Selon les pompiers, rien ne présageait un tel effondrement. L'accumulation de pluie et la succession de températures basses et douces peuvent expliquer un éventuel mouvement de sol. "Il s'agissait d'un mur ancien qui a été récemment rehaussé, rappelle Jean-Jacques Maxant. Y a-t-il une relation de cause à effet ? Je n'en sais rien. En tout cas, on va être très attentifs à l'évolution des murs dans cette zone-là".