Marc, juré d'Assises récemment en Haute-Vienne : "on découvre la misère qui nous entoure"

Alors que la Cour d'Assises de la Haute-Vienne entame ce lundi une série de 4 procès, les derniers de 2017, France Bleu Limousin donnait la parole à 8h15 à un juré, qui a siégé lors d'une précédente session. Le témoignage d'un citoyen qui en sait un peu plus aujourd'hui sur la justice de son pays.

C'est une parole rare : celle d'un ancien juré d'assises, l'un de ces citoyens ordinaires, tirés au sort pour juger d'affaires graves, notamment les meurtres. Alors qu'un session d'Assises débute justement aujourd'hui à Limoges, pour 3 affaires de viol et une tentative de braquage, Marc, juré lors d'une précédente session, s'est confié à Nathalie Col.

Découvrir les rouages de la justice

Il n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal. Marc dit avoir ressenti un mélange de sensations entre le fait de "découvrir quelque-chose de nouveau, les plaidoyers des avocats, les rouages de la justice ; et une part de stress, avec des faits auxquels on est pas confronté souvent". Mais en recevant la convocation, c'est avant tout à la gestion du temps qu'il a pensé, par rapport à son activité professionnelle, pour savoir comment se libérer !

Un débat très libre entre jurés

La prise de conscience intervient au fil du procès. Au début, "le président du jury nous a vraiment expliqué dans le détail le processus et nous a dit de raisonner en notre âme et conscience", raconte Marc, qui se souvient d'un très bon accompagnement : "on a des repères, on nous donne les peines encourues selon les faits". Mais "chacun est libre de donner son opinion et sa peine, et de défendre son point de vue", tient-il à rappeler, "on délibère, on vote à plusieurs reprises pour tenter de trouver la peine la plus juste, et ne pas avoir le sentiment de faire une erreur".

"La réalité dépasse la fiction !

Au final, Marc a changé de regard sur le fonctionnement de la justice. "De l'extérieur, on se dit que ce n'est pas toujours bien fait, et quand on participe, on voit que la décision est prise de manière unanime". Ce qui l'a surtout frappé, ce sont les histoires de vie souvent difficiles racontées aux Assises. "Malheureusement, on découvre la misère qui nous entoure (...), la réalité dépasse parfois la fiction, il y a des vies qui sont vraiment difficiles". Et il retient l'idée "de ne pas juger au premier regard, d'être parfois moins sévère, car il y a une histoire derrière chaque affaire".

Réécoutez l'interview de Marc en intégralité ici.