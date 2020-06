Marc Madiot accusé de dopage par Bruyneel : l'ancien coureur cycliste mayennais envisage de porter plainte

L'ancien coureur pro et mentor de Lance Armstrong, le Néerlandais Johan Bruyneel, passe à la moulinette le milieu dans lequel il a connu la gloire puis le déshonneur. Un festival de vacheries et de révélations fracassantes.

Johan Bruyneel affirme, dans cet entretien au vitriol accordé à un magazine belge, que l'ensemble du peloton, à la fin des années 80 et 90, était dopé. Il s'en prend d'abord à Greg LeMond, triple vainqueur du Tour de France : "il dit toujours qu'il est le seul vainqueur propre. Bullshit !".

Vient ensuite le tour de plusieurs personnalités du cyclisme français d'en prendre plein la figure dont le Mayennais Marc Madiot. Bruyneel l'accuse de dopage et sort la sulfateuse : "j'ai fait une courses par étapes à l'étranger lors de ma deuxième année professionnelle (...) Le tirage au sort pour les contrôles antidopage a été annoncé à mi-parcours. Marc Madiot est descendu à sa voiture, a entendu dire qu'il n'était pas concerné, a retroussé sa manche et s'est planté une seringue dans le haut de son bras. Cette image est restée dans ma tête toute ma vie. Et ce sont donc ces hommes qui continuent de me condamner ainsi que Lance".

Contacté par France Bleu Mayenne, l'ancien double vainqueur de Paris-Roubaix, aujourd'hui à la tête de l'équipe Groupama-FDJ, pourrait porter plainte pour diffamation, ses avocats y travaillent, et n'a pas souhaité faire davantage de commentaires.