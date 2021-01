Marc Petit est définitivement condamné pour agression sexuelle

La justice a définitivement tranché ce mercredi 13 janvier dans l'affaire Marc Petit. Le pourvoi en cassation de l'ancien maire de Firminy a été rejeté. La Cour de Cassation a en effet considéré "l'absence d'éléments de droit à casser l'arrêt de la Cour d'Appel."

C'est une employée du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui avait déposé plainte pour agression sexuelle contre l’ancien maire de Firminy. Des faits qui se seraient déroulés en juillet 2016 à Istanbul, en Turquie. L'édile a toujours nié en bloc.

Deux procès avaient déjà eu lieu : le premier début 2019 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne où l'élu avait écopé d'un mois de prison avec sursis. Puis en novembre 2019 où la cour d’appel de Lyon l'avait condamné à six mois de prison avec sursis et le versement d’une amende de 4 000 euros à la victime et de 2 000 euros au conseil départemental du Puy-de-Dôme.

La décision de la Cour de Cassation ce mercredi clôt donc l'affaire. Conséquence : Marc Petit est donc définitivement condamné à six mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. L'ancien maire de Firminy, battu dans les urnes en juin dernier, n'a désormais plus aucune possibilité de recours.