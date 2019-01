Marc Petit, le maire de Firminy, devant la justice ce jeudi pour agression sexuelle

Marc Petit et son avocat André Buffard

Saint-Étienne, France

Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, Marc Petit est jugé pour des faits d’agression sexuelle. Le maire de Firminy comparait à 13h30, la plaignante est une jeune femme travaillant pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme.

L’agression se serait déroulée à la mi-juillet 2016 à Istanbul, alors qu'une délégation de la ville de Firminy soutenait la candidature du site Le Corbusier à l’Unesco. La victime présumée, elle, faisait partie d'une délégation puydômoise.

Version contre version

Selon la victime, le 17 juillet en fin de matinée, dans un coin isolé du Centre des congrès de la ville, l'élu aurait tenté de "l'embrasser et de lui caresser un sein". Toujours selon elle, elle lui aurait donné une gifle avant de rejoindre sa délégation en panique. "Elle attend avec impatience ce procès pour expliquer ces faits qui ont été et qui sont remis en cause par certains" explique Anne Paccard, l'avocate de la plaignante.

De son côté, Marc Petit conteste toute agression depuis le début de l'affaire. Il évoque "un propos, un frôlement et une tentative de baiser volé". Pour son conseil André Buffard, "il n'a jamais varié dans sa version des faits. Il a toujours contesté cette agression sexuelle. "

Marc Petit encourt jusqu'à cinq ans de prison.