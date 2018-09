La Seyne-sur-Mer, France

Un couvre-feu pour les mineurs est mis en place à la Seyne-sur-Mer, depuis lundi et jusqu'au 20 septembre. C'est une décision du maire après la mort de deux jeunes de 14 et 19 ans dans un règlement de comptes lié au trafic de drogue, cité Berthe, un quartier sensible de la ville. La police doit effectuer des patrouilles et l'élu demande aux familles de ne pas laisser traîner leurs enfants dehors tard le soir. Invité de France Bleu Provence, ce mardi, Marc Vuillemot, le maire socialiste de la Seyne-sur-Mer est revenu sur sa décision.

Le maire espère annuler cet arrêté au plus vite

Une décision explique-t-il qu'il a "pris à contrecœur" car "prendre un arrêté interdisant la liberté de circulation çà ne me satisfait pas. Je l'ai fait pour rassurer la population et prévenir d'éventuelles situations qui pourraient se reproduire".

Marc Vuillemot qui espère pouvoir annuler cette arrêté le plus tôt possible :"Mais pour cela je réclame encore plus de moyens supplémentaires qui font défauts dans les quartiers sensibles. Je réclame que nous soyons dotés du dispositif de police de sécurité du quotidien et que nos quartiers soient classés en quartiers dit de "reconquête républicaine".

Besoin de plus de moyens de policiers mais aussi éducatifs

Le maire de la Seyne-sur-Mer qui reconnait que son couvre-feu n'est pas la solution pour lutter contre les règlements de compte. "C'est un travail de longue haleine, de prévention éducative. À la Seyne-sur-Mer, nous avons perdu 12 éducateurs de rues, et pourtant ils peuvent agir pour que des jeunes enfants ne tombent pas dans la délinquance, c'est un vrai travail de fond qu'il faut faire" conclu-il.