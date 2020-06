Marcel Maréchal, figure du théâtre français et fondateur du théâtre national de Marseille, est mort

Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 83 ans. Marcel Maréchal a tenu un rôle majeur dans la culture marseillaise, dirigeant le Théâtre du Gymnase et lançant La Criée, théâtre national de Marseille.

Il était l'une des figures du théâtre français et a tenu un rôle majeur dans la culture marseillaise. Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal, ancien directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris et fondateur de La Criée, Théâtre national de Marseille, est décédé à l'âge de 83 ans. "Mon père est mort cette nuit chez lui à Paris des suites d'une fibrose pulmonaire." a indiqué son fils Mathias, également comédien. "Le théâtre français perd une de ses figures majeures, lui qui a été tout à la fois comédien, metteur en scène, auteur et directeur de théâtre" a réagi le ministre de la Culture Franck Riester.

Né en 1937, Marcel Maréchal avait fondé le théâtre du Cothurne à Lyon et avait fait débuter de nombreux artistes dont Pierre et Catherine Arditi, Maurice Bénichou ou encore Bernard Ballet. Après Lyon, où il avait dirigé le Théâtre du Huitième, il se rend à Marseille où il est nommé à la tête du Théâtre du Gymnase. En 1981, avec François Bourgeat, il fonde La Criée, Théâtre national de Marseille. Quatorze ans après, toujours avec François Bourgeat, il devient le directeur du Théâtre du Rond-Point, jusqu'en 2001 avant de prendre la tête des Tréteaux de France, jusqu'en 2011.

"Cet enfant de Lyon a très vite adopté Marseille" a réagi le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. "Son audace et sa passion ont permis d'attirer dans notre ville des artistes de renom et de faire rayonner la scène culturelle locale. Ce rayonnement, notamment appuyé par l'excellence théâtrale marseillaise, a contribué à faire de Marseille la Capitale européenne de la culture en 2013. Marseille perd aujourd'hui l'une des grandes figures de son action et de son développement culturel." Le président de la Région PACA Renaud Muselier a également réagi : "Marcel Maréchal incarna à Marseille une certaine idée du théâtre, généreuse et populaire. Il fut un acteur et un metteur en scène majuscule, amoureux des auteurs de son temps, de la troupe et des classiques réinventés."