Marcelle, Fatima ou Régis : qui sont les victimes de l'incendie du gîte à Wintzenheim ?

Derrière les images des flammes dévorant le gîte de Wintzenheim, des visages, des prénoms, des histoires. Après le choc de l 'incendie qui a tué onze personnes mercredi 9 août en Alsace, les familles et les associations qui accompagnaient les victimes leur rendent hommage. Dix adultes souffrant d'un handicap mental léger et un accompagnateur ont péri. Ils étaient âgés de 23 à 60 ans.

"Elle s'appelait Marcelle (...) C'était quelqu'un qui était pleine de vie, qui était très solaire et elle nous manquera terriblement" témoigne Julien , le neveu de cette femme qui venait de fêter ses 56 ans. Marcelle, qui se réjouissait de partir en vacances, était membre de l'APEI (Association de parents d'enfants inadaptés) d'Amnéville en Moselle.

Marcelle, 53 ans, a péri dans l'incendie de Wintzenheim. - Document familial

Des associations qui sont comme des familles

L'association a perdu trois autres de ses membres. Devant l'entrée du foyer Robert Gautier, où ils résidaient, des bouquets ont été déposés. Jérôme, Fatima et Laure étaient âgés de 40 à "une cinquantaine d'années", témoigne le président de l'association, Jean-Claude Jacoby : "Nous avons perdu quatre amis, quatre membres de notre famille". Trois d'entre eux résidaient au foyer qui compte 70 résidents et ils travaillaient dans un établissement adapté.

A l' AEIM de Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle , une association de parents prenant en charge des personnes en situation de handicap intellectuel, on pleure Jennyfer, 26 ans, Claude, 49 ans, Jimmy, 33 ans et Jérôme, "une trentaine d'années". Des personnes "en autonomie relative" explique le président Denis Renaud, qui travaillent elles-aussi en ESAT (établissement et service d'aide par le travail).

L'un d'entre eux, Claude, suivait des cours de boxe dans un club de Joeuf qui a remplacé, sur Facebook, sa photo de profil par des bougies. L'équipe exprime son "immense tristesse".

Régis, employé de l'Établissement public social et médico-social du Saulnois d'Albestroff en Moselle, travaillait au service d'horticulture, relate Le Républicain lorrain . Le quinquagénaire, qui partait à la mer chaque été, avait opté cette année pour l'Alsace. Un autre adulte décédé était lui aussi pris en charge en Moselle. Son identité n'a pas été communiquée à ce stade.

Oxygène, l'agence de Nancy qui organisait le voyage d'une partie des participants a également perdu un de ses membres, l'accompagnateur du groupe.

La ministre chargée des Personnes handicapées, Fadila Khattabi, a rencontré jeudi les familles de ces victimes. Un des résidents avait réservé ces vacances dans ce gîte pour la seconde fois "parce que c'était des moments de bonheur, de souvenirs, d'activités intenses", a-t-elle rapporté.

Des hommages en Alsace et en Lorraine

Vendredi 11 août, l a mairie de Wintzenheim a ouvert la Halle des fêtes jusqu'à 21 heures, pour "permettre à chacun de se recueillir" et "rendre hommage aux victimes ". De nombreux habitants sont choqués par la tragédie qui s'est déroulée près de chez eux. Un registre sera également mis à disposition du public à partir du mercredi 16 août dans le hall d'accueil de la mairie.

Une salle ouverte et des registres de condoléances à Wintzenheim en hommage aux victimes- de l'incendie du 9 août. © Radio France - Patrick Genthon

Un hommage sera également rendu aux victimes lors de la messe du dimanche 13 août à l'église Saint-Joseph d'Amnéville. L'association AEIM de Nancy souhaite la tenue d'un hommage national aux victimes, dans 40 jours .

Les rescapés en état de stress post-traumatique

Pour celles et ceux qui ont échappé aux flammes, le retour à une vie normale sera difficile. Le président de l'APEI d'Amnéville est allé le jour de l'incendie réconforter et rapatrier deux jeunes de son association, Sébastien et Joris. Ils logeaient à l'étage, mais sont parvenus à s'en extraire "car ils ont entendu l'alarme" explique-t-il. Jean-Claude Jacoby redoute pour eux la reprise du travail à l'ESAT le 21 août, car ils sont "en état de stress post-traumatique". Il a donc demandé jeudi à la ministre déléguée chargée des personnes handicapées Fadila Khattabi un soutien psychologique adapté.

Pour tous, cette aide est primordial, a rappelé de son côté, Denis Renaud, le président de l'AEIM : "Ne pas voir revenir leurs collègues quand ils vont rentrer de vacances" leur fera un choc. Une jeune femme d'une vingtaine d'années qui résidait à l'étage a réussi à s'enfuir en sautant par la fenêtre, faisant preuve d'une "présence d'esprit remarquable", mais ses compagnons de l'association ont disparu.

Au rez-de-chaussée du gîte logeaient treize Francs-Comtois, adultes handicapés et accompagnateurs de l'association Idoine de Besançon. Ils sont "sous le choc" confie la présidente de l'association, Isabelle Sauvage-Clerc au micro de France Bleu Besançon. Ils ont entendu du bruit, sont sortis du gîte, puis ils ont assisté, "impuissants", à son embrasement et son effondrement. "Ils parlent de la peur, du choc, du drame..." ajoute-elle. Eux aussi vont bénéficier d'une aide psychologique. Ses pensées vont aussi à ceux qui ont eu moins de chance.