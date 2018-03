Lille, France

L'ancien entraîneur du LOSC, Marcelo Bielsa, demande au club de foot 18 millions d'euros pour son licenciement pour faute grave, qu'il juge abusif. Ce mardi, il a déposé un référé devant le tribunal des prud'hommes de Lille, pour obtenir le versement immédiat de 6,5 millions d'euros de provisions.

Au coeur des débats, le pré-contrat signé en février 2017

Ce contrat fixe son salaire , 254.000 € mensuels, et ceux de ses adjoints qui vont de 6 à 30.000€. Une voiture est aussi mise à sa disposition, ainsi qu'une chambre d'hôtel dans un 5 étoiles d'Euralille, des billets aller-retour vers l’Argentine. Il y a aussi et surtout cet article 15 qui promet de belles indemnités au technicien argentin en cas de licenciement. Selon son avocat Carlo Alberto Brusa, cet article prévoit une indemnisation quelle que soit la rupture. Le club s'engageait à verser la totalité des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de 2 ans. Mais pour le LOSC, ce premier contrat n'est pas valide juridiquement. Le seul qui fait foi est celui signé 5 mois plus tard, selon l'avocat du club Bertrand Wambeke. "Il a été signé entre les parties le 1er juillet, il a été homologué par la LFP, la Ligue de Football Professionnel. C'est le seul contrat signé. Il n'y a pas de parachute doré dans cette affaire."

Si la Ligue n'y a rien vu de frauduleux, cela ne veut pas dire que ce premier contrat sera celui sur lequel la justice s'appuiera pour indemniser éventuellement Marcelo Bielsa. Les prud'hommes rendront leur décision le 3 avril.

Depuis son licenciement, "El Loco" multiplie les procédures contre son ancien club. Début mars, il a été débouté d'une première demande devant le tribunal de commerce de Lille, sur le versement de salaires qu'il estimait dus. Il a par ailleurs été condamné à verser à son ancien club 300.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère abusif de son assignation devant cette juridiction. Une décision dont il a fait appel, a annoncé mardi son avocat.