Marcelo Bielsa s'exprimera pour la première fois aux Prud'hommes de Lille dans son procès contre le LOSC

Les Prud'hommes de Lille s'attaquent à un dossier hors-normes vendredi 12 février : le différent entre l'ancien coach du LOSC Marcelo Bielsa et son ex-club. Il a été licencié pour faute grave en 2017. L'Argentin prendra la parole pour la première fois à ce sujet : il réclame 18 millions d'euros.

C'est du jamais vu au conseil des Prud'hommes de Lille : un litige entre salarié et employeur, pour un montant de 18 millions d'euros. Un dossier hors-norme entre l'ancien entraîneur de football lillois Marcelo Bielsa et le LOSC. Pour la première fois depuis son limogeage pour faute grave en 2017, le coach argentin prendra la parole sur cette affaire vendredi 12 février.

Une visio-conférence pour s'exprimer aux Prud'hommes

Ce sera par visio-conférence que Marcelo Bielsa va expliquer sa version aux Prud'hommes de Lille, puisqu'il entraîne désormais Leeds, en Angleterre. La complexité ne s'arrêtera d'ailleurs pas là puisqu'il lui faudra un traducteur : l'Argentin ne parle pas un mot de français. L'ancien coach lillois réclame 18 millions d'euros à son ex-club, ce qui correspondrait à son salaire sur les deux saisons qu'il aurait dû faire entre 2017 et 2019, plus des primes et un éventuel préjudice moral, car il estime son licenciement abusif.

Avec ce litige de 18 millions d'euros aux Prud'hommes, l'enjeux est énorme. Tout est exceptionnel dans ce dossier. Déjà le plaignant : un salarié hors norme. Marcelo Bielsa est d'ailleurs surnommé "el Loco", "le fou". Mais aussi le montant. Pour le LOSC, une telle condamnation serait un coup dur pour les finances du club déjà ébranlées par la crise sanitaire. Le club nie toute irrégularité.

Les adjoints de Marcelo Bielsa se sont aussi jetés dans la bataille judiciaire : trois d'entre eux réclament plus d'un million d'euro au LOSC, un quatrième réclame presque 270 000 euros car ils estiment que le renvoi de l'entraîneur principal impliquait également une rupture de leur propre contrat.