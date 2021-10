Marche blanche à Perpignan en hommage à Khaled, mort dans l'incendie de son immeuble à Saint-Mathieu

Une centaine d'amis, de proches et d'habitants du quartier Saint-Mathieu se sont réunis devant l'immeuble incendié dans la nuit du 16 au 17 septembre. C'est là que Khaled Messaoud habitait. Ce soir-là, son immeuble a pris feu, l'homme de 44 ans est sorti avec sa compagne, puis est remonté chercher son chien. Il a été transporté à l'hôpital, mais n'a pas survécu à ses blessures.

Un "assassinat" selon ses proches

Si ses proches ont voulu organiser une marche blanche en son honneur, c'est parce que sa mort n'est pas un accident selon eux. Mira, sa nièce, demande la vérité sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là. D'après des témoignages de voisins, une rixe a éclaté, des gens ont lancé des cocktails Molotov dans l'immeuble de son Khaled. "En aucun cas, c'était accidentel. C'était vraiment prémédité. Il a dû séparer une bagarre ou aider quelqu'un, et ça n'a pas plus. Du coup, ils sont revenus. On veut des réponses."

"C'était comme un fils pour moi" - une amie proche de la famille

Khaled était surnommé "Nems", une figure forte dans le quartier. "Il était très serviable, il venait aider les gens, il nous demandait si on avait besoin de quoi que ce soit. C'était comme un fils pour moi", raconte une amie proche de la famille. "C'était un peu l'oncle de tout le monde ici", ajoute Mira.

Tout un quartier en plein désarroi

Le cortège a défilé jusqu'au tribunal de Perpignan, où familles et associations de quartier ont pris la parole. "On devrait pas comme là, aujourd'hui, se retrouver avec une personne de plus qui est décédée", déplore Fatoumata, vice-présidente de l'association Au cœur de l'Humanité 66.

La présidente de l'association, Flora Rosel, porte la voix de tout un quartier, qui subit une violence extrême depuis des années. "Il y en a marre de faire des marches blanches et surtout pour le même sujet. Malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas en sécurité dans notre propre ville. On voit des familles pleurer. Que quelqu'un vienne en aide, on est abandonnés", accuse la militante.

Une enquête a été ouverte et confiée à la police pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort, pour essayer de connaître les circonstances de ce drame.