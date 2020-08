Marche blanche à Pouldreuzic : "Plus jamais ça !"

Les proches, la famille et les amis d'Hélouri se sont recueillis près de sa planche de surf

Le silence était lourd et pesant dans la campagne de Lababan, hameau de Pouldreuzic (Finistère). L'heure était au recueillement après le meurtre d'Hélouri, presque 19 ans, un jeune homme de la commune tué lors d'une rixe le 20 août dernier. Entre 200 et 250 personnes ont marché dans le calme, de l'église jusqu'au lieu du crime. Là-bas, une planche de surf, celle de la victime, était plantée en bord de route. La famille, les proches et les amis y ont déposé des roses blanches avant de réaliser un lâcher de ballons blancs dans le ciel.

Une marche blanche dans le silence en hommage à Hélouri © Radio France - Roméo van Mastrigt

La maman d'Hélouri, très émue au micro lors de la prise de paroles organisée à la fin de la marche, avait un message à faire passer : "Je ne veux pas que ça se reproduise, plus jamais ça ! Il faut que tous les parents prennent conscience que si ça nous arrive, ça peut aussi leur arriver. Personne n'est à l'abri. Il faut être vigilant et toujours vérifier ce que font nos enfants". Elle insiste sur le caractère pacifique de cette marche, "placée sous le signe du respect, de la communion et de la sérénité".

"C'était un très bel hommage, plein d'émotions", confie Marie, une des amies les plus proches de la famille. "Tout le monde est très touché par ce qui nous arrive. S'il faut en retenir quelque chose, c'est : plus jamais ça".

Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche © Radio France - Roméo van Mastrigt

"Nous ne voulons plus voir cette violence"

Dans le cortège, il y avait également des habitants de la commune ainsi que son maire, Philippe Renard. Selon l'élu, il faut mobiliser tous les moyens disponibles pour que l'apaisement revienne dans sa ville. "C'est en restant au contact des jeunes à travers les établissements scolaires et des éducateurs pour que ce genre d'actes ne se reproduisent jamais", explique-t-il. Il a rencontré vendredi dernier la plupart des directeurs d'écoles pour organiser des ateliers d'écoutes dans les lycées, pour les jeunes ainsi que les familles.