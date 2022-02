Marche blanche à Saint-Laurent-de-la-Salanque : plus de 1.000 personnes rendent hommage aux victimes

Un cortège en hommage aux huit victimes qui ont péri dans l'incendie du 14 février à Saint-Laurent-de-la-Salanque s'est élancé ce dimanche à 10h.

Plus de 1.000 personnes se sont retrouvées sur le parvis de l'Hôtel de Ville, pour défiler en silence dans les rues de la commune, endeuillée.

"On ne réalise pas encore ce qu'il s'est passé dans notre commune. C'est une catastrophe" - Alain Got, maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Avant le départ du cortège, le maire, Alain Got, a pris la parole, très ému : "On ne réalise pas encore ce qu'il s'est passé dans notre commune. C'est une catastrophe, il faut que l'on fasse notre deuil. Je pense que certaines personnes attendent cela de la marche blanche, de pouvoir s'exprimer et de dire "on a participé", et réaliser ce qu'il s'est passé."