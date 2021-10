Une marche blanche organisée après l'homicide à Soyons : "Nous sommes tous choqués, il faut se retrouver"

Après l'homicide de Soyons, la mairie organise ce samedi 16 octobre une marche blanche en hommage à la victime, un jeune Espagnol de 28 ans. "Nous sommes tous choqués et nous avons décidé de rendre hommage avec l'ensemble des Soyonnais", explique le maire Hervé Coulmont.

Une peur s'est installée chez certains habitants

L'enquête menée par la police judiciaire de Valence tente toujours d'éclaircir ce qui a bien pu se passer ce jeudi 7 octobre. Un promeneur a découvert un jeune homme agonisant, la tête couverte de plaies. Un homicide extrêmement violent qui reste l'un des principaux sujets de conversion près d'une semaine après dans cette commune de 2.200 habitants.

"J'y pense tout le temps, raconte Émilie qui montre du doigt ses deux filles. Je ne veux plus aller me promener là-bas. Je travaille dans une grande surface et tout le monde m'en parle. Je commence très tôt le travail et là pour la première fois de ma vie, j'ai couru jusqu'à ma voiture à cent mètres de chez moi par crainte".

Son voisin, Alexandre, ne veut pas céder à la psychose. Il s'arrête longuement sur la vie paisible à Soyons : cet esprit de village où les enfants s'amusent entre eux sur une petite place. "Je ne veux pas que notre commune soit stigmatisée mais c'est vrai que ça fait réfléchir, souligne-t-il. Il faudrait avoir des abords sécurisés. Moi j'avoue, je pars avec un couteau sur moi en partant en randonnée en nocturne. Je suis sur la défensive".

Retrouver l'apaisement et rendre hommage à la victime

Ce lieu de randonnée et de footing serait-il dangereux ? Nombre de personnes croisées sur place parlent d'un endroit familial, de détente bien loin du sordide homicide qui a eu lieu à l'angle d'un chemin bordé d'un bassin. Une croix formée de branches est installée devant deux traces rouges qui tâchent encore le sol.

Le maire veut retrouver l'apaisement sur le Brégard, cette zone de loisirs et de balade où s'est déroulé le drame. "Il faut qu'il redevienne un lieu de vie et que l'on ne parte pas dans une psychose qui n'a pas lieu d'être à mon avis", insiste-t-il. Cette marche blanche organisée samedi est une forme d'exutoire en attendant que l'enquête apporte ses réponses. "Et puis c'est important de rendre hommage à ce jeune homme qui est passé par notre commune et à sa famille", estime le maire.

La marche blanche partira samedi à 13h30 de la halle de loisirs du Brégard avant un dépôt de gerbe sur les lieux du drame.