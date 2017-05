Marche blanche à Chambéry pour le caporal Arthur Noyer disparu le 12 avril

Plus d'un mois après sa disparition, les proches et les amis de Bourges, les collègues militaires d'Arthur Noyer, caporal du 13 ème BCA, sont venus exprimer leur soutien à la famille du jeune homme.

Une centaine de personnes a défilé silencieusement ce samedi 20 mai à Chambéry autour du Carré Curial. Venus de Bourges, préfecture du Cher dans le Berry, autour de sa famille mais aussi du Quartier du Roc noir à Barby, la caserne du 13 ème Bataillon de Chasseurs Alpins qu'il avait intégré il y a trois ans. Les participants portaient un tee-shirt blanc. Arthur Noyer, caporal au 13 eme BCA, âgé de 23 ans, a disparu sans laisser de traces après une soirée en boite de nuit du 11 au 12 avril dernier dans le quartier Curial de Chambéry à cinq kilomètres de sa caserne. Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte huit jours après sa disparition. Dans le défilé, les parents, les amis de Bourges et les collègues et amis du 13 eme BCA. Chanel Gitton, amie proche, était au lycée avec Arthur Noyer. Elle est venue tout exprès de Bourges : " Même pour les gens de Bourges, c'est quelqu'un d'unique, très ouvert, qui aimait parler à tout le monde. Nous, on pense qu'il s'est fait enlever".

Itw Chanel Gitton, amie de lycée d'Arthur Noyer Copier

Plus d'une cinquantaine de collègues militaires du 13 ème Bataillon de Chasseurs Alpins a participé à cette marche blanche. Pour le sergent Antoine Pariolleau qui a participé aux recherches, pas question de parler au passé : "On attend toujours, on ne fait le deuil de personne. Quand il reviendra ou quand on le retrouvera, on sera là et on aura pas baissé les bras"