Marche Blanche : "Des jeunes partent inutilement, on ne veut plus que ça se produise" pour la sœur de Sami Douak

A Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), 200 personnes ont participé à la marche blanche organisée ce samedi pour rendre hommage à Sami Douak et Nordine Deffaf.

Sami Douak, 19 ans, a été poignardé le 8 juin dernier dans le centre ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Un jeune est en détention préventive, principal suspect. Nordine Deffaf a eu un accident de voiture en août 2017. Leurs familles ont tenu à leur rendre conjointement hommage.

"On leur a rendu un hommage car ils sont partis jeunes" - Noudjoude Douak, la soeur de Sami Douak

La marche blanche s'est élancée à 15h45 de la place du Champ de Foire. Dans un pas lent et une ambiance calme, certains participants tendaient des pancartes avec des messages pour Sami et Nordine.

De son côté, la sœur de Sami Douak, Noudjoude Douak, est restée près de ses proches. En fin de marche, elle confie que c'est "important de passer dans le centre-ville, c'est là où ils traînaient avec son ami Nordine".

Au-delà de la marche, Noudjoude Douak veut aussi faire passe un message. "Des jeunes qui partent comme ça inutilement, on ne veut plus que ça se produise" et ce n'est plus possible selon elle.