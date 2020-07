Marche blanche en hommage à Christopher Aurier : plusieurs centaines de personnes réunies à Toulouse

Beaucoup d'émotion et de la pudeur. À l'occasion de la marche blanche organisée ce samedi après-midi quartier des Izards, à Toulouse, pour rendre un hommage à Christopher Aurier, 26 ans, abattu par arme à feu lundi dernier devant un établissement de nuit à Toulouse. Plusieurs centaines de personnes, 250 selon les policiers, 500 selon les proches se sont réunis. Venus de Toulouse ou d'ailleurs, comme Paris pour beaucoup, Bordeaux aussi, ils ont voulu accompagner la famille dans le deuil à partir de 14 heures.

"Plus jamais ça, plus jamais cette violence gratuite", a répété un oncle de la victime. Son beau-père a souligné "qu'il n'y avait aucune volonté de vengeance, pas de haine, simplement beaucoup de peine" après la mort d'un homme "qui symbolisait la gentillesse, la bonne humeur, la gaieté", insiste une grande tante de la famille.

La mère de Christopher, et de Serge, ancien joueur du TFC et du PSG et qui doit jouer demain dimanche avec son club de Tottenham, en Angleterre, participe à cette marche qui a marché jusqu'à Barrière de Paris.

Après un temps de recueillement sur le rond-point à l'arrivée, la marche blanche s'est terminée aux alentours de 15h30.

à lire aussi Meurtre de Christopher Aurier à Toulouse : un trentenaire mis en examen