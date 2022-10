Marche blanche en mémoire d'Abdelmalek : 160 personnes réunies quartier Planoise à Besançon

Des ballons jaunes, des t-shirts blancs à l'effigie d'Abdelmalek, "Zizou", comme le surnommaient ses proches et beaucoup d'émotion, ce samedi 29 octobre à Planoise, un quartier de Besançon. 160 personnes ont participé à la marche blanche en hommage à l'adolescent de 15 ans tué d'une balle perdue, le 29 août dernier.

Cette marche est une initiative d'Hayette, la maman d'Abdelmalek : "Moi j'ai perdu mon fils, je n'ai plus de vie", explique-t-elle, des sanglots dans la voix. "On fait cette marche contre la violence. Je ne veux pas que ça arrive à un autre enfant. Je veux que ça s'arrête, que l'Etat bouge, que la justice fasse son travail."

Hayette, la maman d'Abdelmalek, a pris la parole pour demander justice et remercier les personnes présentes pour la marche blanche © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Aujourd'hui Hayette ne sait toujours pas qui est responsable de la mort de son enfant "On est au courant de rien, on a aucune réponse. Je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour mon fils. Je suis fière de mes enfants, je suis fière de Zizou."

La marche blanche a pris la direction de la rue de Fribourg, où Abdelmalek a été mortellement touché par une balle perdue © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

De nombreux habitants du quartier disent être venus pour soutenir Hayette et sa famille, mais aussi pour demander aux pouvoir publics d'agir contre l'insécurité, grandissante dans le quartier.