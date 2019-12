Marche blanche : plus de 300 personnes ont défilé en hommage aux jumeaux tués à Landerneau

Ils étaient plus de 300 habitants du quartier Bellevue de Brest à défiler ce dimanche 15 décembre en hommage à Clément et Mathilde. Les deux jumeaux de 11 ans ont été tués par leur père à Landerneau le 4 décembre dernier.

Brest, France

"Clément et Mathilde : plus jamais ça !", indique la banderole portée par la mère des jumeaux et par leurs proches. Plus de 300 personnes ont participé à la marche blanche organisée ce dimanche 15 décembre, au 10 rue de Vannes où habite la maman dans le quartier Bellevue, à Brest. Des roses blanches ont été distribuées à toutes les personnes présentes en hommage à Clément et Mathilde. Les deux enfants ont été tués dans la nuit du 3 au 4 décembre par leur père. Leurs corps avaient été retrouvés au siège de l'association Don Bosco à Landerneau.

Deux plaintes avaient déjà été déposées

Marie est venue soutenir la maman. Elle s'en souvient, il y a deux ans, "Christine était déjà très préoccupée par ce qui pouvait arriver à ses enfants." En 2017, elle porte plainte contre le père pour des appels malveillants. En juin dernier, une deuxième plainte avait été déposée pour des menaces de mort sur les enfants.

La marche blanche en hommage à Mathilde et Clément © Radio France - Roméo van Mastrigt

Pour Patricia, "c'était primordial d'être présente." En 2013, sa soeur est victime d'un féminicide. "Je connais la souffrance qui survient quand ces drames nous touchent et je tenais à être solidaire avec la mère". Elle déplore le fait que "les enfants sont toujours les premiers témoins quand il y a des violences. Il est grand temps que les femmes soient écoutées et que leurs plaintes soient entendues." L’événement, organisé par le collectif Les Bahamas dont la maman était membre, vise à faire bouger la justice. Roselyne, la présidente, explique : "c'est pour ça qu'on fait cette marche, pour que ça ait un impact, qu'on en parle !"

Une cagnotte est toujours en ligne pour aider la famille. Elle comptabilise 9000 euros et est disponible à cette adresse.