Grenoble, France

Une marche blanche pour Adrien Perez doit partir ce mercredi à 16 heures de la place de Verdun à Grenoble en Isère. Ses parents ne souhaitaient pas organiser de procession pour leur fils de 26 ans, assassiné le 29 juillet devant la boîte de nuit Le Phoenix à Meylan. Ce sont donc ses amis qui ont planifié le rassemblement, pour dire "Non à la violence, non à la barbarie. Pour dénoncer cet acte, l'insécurité de plus en plus présente sur l'agglomération grenobloise et en France" comme l'explique un événement publié sur Facebook.

La marche blanche partira de la place de Verdun à 16h, elle passera devant des lieux fréquentés par Adrien Perez et ses amis - Capture d'écran

"Adrien était sorti pour célébrer la vie et on lui a enlevé", peut-on lire sur la page Facebook dédiée à la marche blanche. En mémoire du jeune homme qui fêtait ses 26 ans le soir où il a perdu la vie, ses amis conduiront le cortège depuis la place de Verdun jusqu'à la rue Lazare Carnot, en passant devant des lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter.

Des hommages sur les réseaux sociaux

Plus de 560 personnes ont déjà indiqué sur Facebook leur intention de participer à la marche blanche et 1.800 ont manifesté leur intérêt pour l'événement. Dans le fil de discussion dédié, les hommages à Adrien Perez se multiplient. Certains regrettent de ne pouvoir participer à la marche : "J'habite en haute Corse, impossible de participer à la marche blanche en l'honneur d'Adrien, mais ma famille se joint à moi pour vous témoigner notre soutient dans cette épreuve." Une cagnotte a également été lancée afin de récolter des fonds pour les parents d'Adrien. 772 euros ont été collectés pour le moment.