Marche blanche pour Axelle : 1.500 personnes à Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire, France

Tee-shirt blanc pour chacun, des roses blanches dans les mains, le silence et le recueillement. C'est une foule inédite qui s'est rassemblée dans la commune de 2.200 habitants. A la hauteur de l'émotion suscitée par la mort d'Axelle. La jeune habitante de Saint-Sorlin venait de s'installer dans le Vaucluse pour un stage, elle est morte étranglée à Lagnes. Le meurtrier présumé, son voisin, a été interné.

A Axelle, dans nos coeurs pour toujours

Derrière la banderole qui ouvre la marche, ses parents et son frère sont entourés par des proches, des habitants du Nord Drôme et aussi une délégation d'élus de la commune de Lagnes. Tous sont là en souvenir de la jeune femme et pour dire "plus jamais ça". La marche se terminera par une prise de parole de ses parents à la salle des fêtes.