Marche blanche pour Zaïn ce samedi 31 mars à Talant : "C'était une demande forte des habitants du quartier"

Le samedi 24 mars, c'est tout un quartier de Talant qui s'est retrouvé endeuillé après la mort de Zaïn, un petit garçon de 4 ans et demi, d'origine Syrienne. L'enfant a été renversé par un chauffard alors qu'il traversait sur un passage piéton en compagnie de son grand frère. En attendant la comparution du conducteur le 17 mai prochain , la ville de Talant va rendre hommage à la jeune victime ce samedi en organisant une marche blanche ce samedi 31 mars au départ de la bibliothèque municipale située sur la place Mendès France. Le cortège rejoindra les lieux où s'est déroulé le drame, rue des Retisseys, dans le quartier du Belvédère, où un dépôt de gerbe est prévu.

Une demande forte des habitants du quartier

Le maire de Talant, Fabian Ruinet explique que ce drame a touché toute la commune et en particulier les habitants du Belvédère.

"C'est une demande forte du quartier qui a été secoué forcément par ce drame. D'abord, parce que c'est une famille qui est très connue au Belvédère et qui était très bien intégrée. La deuxième chose, c'est que ça reste un enfant de quatre ans. Je pense que les gens sont beaucoup touchés que ce soit un enfant si jeune qui décède dans des conditions tragiques. On voit très clairement sur les vidéos qu'il y a d'abord un problème de vitesse et que la personne freine au moment de l'impact. C'est à dire qu'il n'a pas du tout anticipé l'arrivée de l'enfant sur ce passage clouté. Il se déportait déjà sur la voie de gauche quand il montait la rue des Retysseys. Donc effectivement, il ne paraissait pas très attentionné sur sa route".

La rue des Retisseys à Talant où s'est déroulé le drame - Google Maps

Des aménagements pour éviter de nouveaux drames ?

Le maire de Talant, Fabian Ruinet, explique que parallèlement à ces passages cloutés, des barrières ont été installées pour éviter que les enfants ne courent et arrivent trop vite sur ces passages piétons. "Avec la métropole, chaque fois, on fait un débriefing et on essaie d'apporter un plus. La difficulté, c'est qu'actuellement, c'est un passage clouté qui est visible. Il y a une petite plateforme pour matérialiser davantage le passage clouté. Et il y a un marquage attention enfant qui se situe 40 mètres avant le passage clouté. Bien sûr qu'on se reposera la question. Mais on a aussi un problème de bus puisque la rue est empruntée par les bus, et dans ce cas un ralentisseur n'est pas conseillé surtout quand il s'agit de bus avec soufflet. C'est une donnée prendre en compte également."

Un renforcement des contrôles de vitesse ?

Au niveau de la mairie, des contrôles de vitesse sont déjà effectués par la police municipale qui compte aujourd'hui six agents et qui sont dotés de jumelles. Cela permet d'intervenir et de pouvoir faire davantage de verbalisations.

Mais si ces contrôles ont des vertus pédagogiques au moment où ils sont effectués, quelques heures après, la circulation revient à la normale. "Il faudra effectivement qu'on traite la question d'un radar, peut être à certains endroits forcément fixes, parce que c'est la meilleure solution pour réduire la vitesse. Mais on ne peut pas intervenir partout, On ne peut pas le placer non plus n'importe où. Donc ça nécessite de regarder les choses avec discernement et puis regarder exactement à quel endroit on a besoin de réduire la vitesse." précise Fabian Ruinet

Le parcours de la marche blanche

La marche blanche s'élancera à 14 h devant la bibliothèque, place Mendès France, puis va emprunter la médiane, passer devant l'école où l'enfant a été scolarisé avec un arrêt à l'endroit où il y a déjà des fleurs le long de la barrière pour le moment de recueillement, pour revenir place Mendès-France.