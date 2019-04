Marche de l'espoir réussie à Nantes

A Nantes, la marche pour l'Espoir, initiée par les habitants et les associations de quartiers, en réaction aux fusillades qui secouent la ville ces derniers jours - dont une qui a fait un mort en début de semaine- a remporté un vif succès ce dimanche. Plusieurs centaines de personnes, souvent des jeunes et des mères de famille en tête de cortège ainsi que plusieurs élus locaux dont le maire de Nantes Johanna Rolland, ont convergé vers le centre ville pour demander à ce que cesse la violence.

Ils arrivent de tous les quartiers nantais -ceux qui font trop souvent la "Une" des faits divers : Bellevue, les Dervallières, le Breil, le Chêne des Anglais, Malakoff... Grande convergence des cortèges en centre ville et grande satisfaction des organisateurs :

Vêtu de noir, parfois une rose blanche à la main, et un seul message : ne laissons pas la violence tuer l'espoir dans nos quartiers". Sima habite à Beaulieu :

Entre les rails du tramway et le miroir d'eau, les prises de parole se multiplient et c'est l'espoir qui résonne dans la voix de Bouchra Akdim l'une des organisatrice de la marche :

Nous on y croit, on a envie d'aider nos jeunes à devenir de bonnes personnes. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de quartier, on parle d'humanité et de cœur"