Marche de la colère : un policier blessé et une dizaine d'interpellations à Marseille

Marseille, France

"Une fois que les familles sont parties, il ne restait que ceux qui voulaient en découdre", résume une commissaire de police. Après la marche de la colère à Marseille, qui s'est déroulée sans heurts, des affrontements ont éclaté vers 18 heures entre un groupe restreint de manifestants, environ 300, et les forces de l'ordre. La police a utilisé des grenades lacrymogènes pour empêcher des manifestants de s'approcher de l'Hôtel de Ville. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles, un policier de la Compagnie de sécurisation et d’Intervention a été blessé à la gorge et transporté à l'hôpital.

Une dizaine d'interpellations

Les manifestants ont ensuite remonté la Canebière, une vitrine a été abîmée, des poubelles incendiées. A 20h30, la police annonce avoir interpellé une dizaine de personnes.

Plusieurs associations et collectifs de citoyens étaient à l'initiative de cette marche de la colère à Marseille ce samedi après-midi, un an après les effondrements de la rue d’Aubagne qui ont fait huit morts.