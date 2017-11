Marché de Noël de Reims : il n'y avait pas de projet d'attaque

Le procureur de la République de Reims a tenu une conférence de presse, ce samedi. Selon lui, à aucun moment l'enquête ouverte il y a quinze jours pour des faits de nature criminelle n'a permis de dire qu'il y avait un projet d'attaque visant le marché de Noël de Reims.

A l'origine de cette hypothèse, des informations transmises à la police judiciaire de Reims le 10 novembre. Ces renseignements évoquaient un projet d'attaque criminelle qui visait le centre-ville de Reims. Six individus de l'ex-Champagne Ardenne étaient cités. Dans le contexte de menace que la France connait, une enquête a donc été diligentée. Ces six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Mais après quinze jours d'investigations, selon le procureur de la République de Reims ce samedi, aucun élément d'inquiétude particulier ne peux être mis en évidence judiciairement.

Une kalachnikov a été saisie

Les enquêteurs ont trouvé plusieurs armes chez deux des hommes interpellés, dont une kalachnikov détenue illégalement. Mais encore selon le procureur, cette arme semble totalement déconnectée d'un projet d'attaque sur Reims. Son propriétaire a été placé en détention provisoire. Les cinq autres individus ont eux été relâchés jeudi et vendredi.

Ce samedi une information judiciaire a été ouverte pour "détention d'armes et de munitions de catégorie A", et dans le même dossier, pour "association de malfaiteurs en vue de préparer un crime de meurtre en bande organisée".

Cette information judiciaire va permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, notamment sur les armes qui ont été découvertes. Les enquêteurs veulent par exemple savoir si elles ont déjà été utilisées dans des affaires criminelles.