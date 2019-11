Marché de Noël de Strasbourg : garde à vue levée pour les deux Tchétchènes soupçonnés d'apologie du terrorisme

Strasbourg, France

Ils avaient été interpellés le 27 novembre pour un supposé signe d'allégeance au groupe Etat islamique, en plein marché de Noël de Strasbourg. Les deux Tchétchènes placés en garde à vue pour apologie du terrorisme ont été relâchés, jeudi 28 novembre au soir pour le premier et ce vendredi 29 novembre pour le second. Selon une source policière citée par l'AFP, la perquisition et les analyses de leurs téléphones n'ont pas permis d'établir un lien avec l'organisation terroriste.

Rien ne permet de les relier au groupe Etat islamique

Ces deux Tchétchènes, dont l'un habite Strasbourg, avait été interpellés après s'être pris en photo "l'index pointé vers le ciel" devant la cathédrale de Strasbourg, située en plein cœur du marché de Noël. Un signe considéré comme une allégeance au groupe Etat islamique.

Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert le 22 novembre 2019 sous une surveillance particulièrement étroite, un an après l'attentat qui avait fait cinq morts et des dizaines de blessés.