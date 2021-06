Marche des libertés : 300 personnes manifestent à Pau contre le racisme et la haine

140 marches étaient organisées partout en France ce samedi. À Pau, ils étaient 300 à manifester à l'appel de 24 organisations politiques, associatives et syndicales pour dire "stop au racisme et à la haine" et demander plus de libertés dans un contexte politique et social qu'ils jugent "alarmant".

300 manifestants ont participé à la marche des libertés organisée à Pau ce samedi matin comme dans 140 villes de France. 24 partis politiques, syndicats et associations béarnaises appelaient à dire "stop au racisme et à la haine". Les manifestants sont partis de la place de Verdun en direction de la place Clemenceau en passant par le château, avec un arrêt devant le Parlement de Navarre.

Parmi les organisateurs de la manifestation, la Cimade, qui milite pour les droits des personnes migrantes et réfugiées. © Radio France - Manon Claverie

Dans un texte, signé par les 24 organisations et lu au départ et à l'arrivée du cortège, les manifestants font part de leur inquiétude : "depuis maintenant plusieurs mois nous constatons un climat politique et social alarmant [...] Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans le vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement [...] Nous ressentons toutes et tous l'urgence de construire une réponse forte et unitaire qui dessine l'alliance des libertés, du travail et d'un avenir durable..."

"Pour les libertés et contre les idées mortifères de l'extrême droite".

Dans le cortège la loi de sécurité globale, "liberticide, qui organise une société autoritaire, de surveillance et de contrôle qui empêcheraient d'informer sur des violences policières déjà trop importantes", ainsi que la montée de l'extrême droite - qui se remarque dans les sondages régionaux à huit jour du premier tour des élections départementales et régionales - et la diffusion de ses idées dans l'opinion publique préoccupe également les manifestants.

Les manifestants dénonçaient également des "lois liberticides, qui organisent une société autoritaire, de surveillance et de contrôle", en particulier la loi de Sécurité globale. © Radio France - Manon Claverie

Ils promettent une mobilisation "dans la durée" face à ce climat "de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives [...] dans la perspective d'une nouvelle République sociale, démocratique, laïque, écologiste, féministe et antiraciste". Un appel national "pour les libertés et contre les idées mortifères de l'extrême droite" a été lancé. À Tarbes, une marche pour les libertés est également organisée à 14 h 30 ce samedi, au départ de la place de Verdun également.