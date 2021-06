Marche des libertés : environ un millier de participants à Nantes

Selon la préfecture de Loire-Atlantique, environ 900 personnes ont manifesté ce samedi à Nantes "pour les libertés et contre les idées d'extrême droite et le racisme". Dans toute la France, 140 "marches des libertés" sont organisées ce week-end.

A Nantes, la "marche des libertés" a rassemblé environ 900 personnes ce samedi 12 juin selon la préfecture de Loire-Atlantique. Cette manifestation organisée par les partis politiques de gauche, des associations et des syndicats a pour but de dénoncer une _"montée de l'extrême droite"et "une multiplication des atteintes aux libertés"_. Si ce rassemblement s'est déroulé globalement dans le calme, quelques altercations ont tout de même eu lieu à Nantes avec les forces de l'ordre. En France, 140 "marches des libertés" ont lieu ce week-end. En Loire-Atlantique, des rassemblements ont aussi été organisés à Ancenis et à La Roche-sur-Yon en Vendée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le même jour, la marche des fiertés a rassemblé plusieurs milliers de personne à Nantes selon la police. Cette manifestation vise à revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre.