Marche pour Adama Traoré : la préfecture interdit un rassemblement place de la République à Paris

Persona non grata à Persan, Beaumont-sur-Oise, mais aussi à Paris. Après l'annulation de la marche commémorative qu'elle comptait organiser dans le Val-d'Oise en mémoire de son frère décédé peu après son interpellation par des gendarmes en juillet 2016, Assa Traoré avait indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle irait manifester ce samedi place de la République à Paris à 15h, pour crier "au monde entier que nos morts ont le droit d'exister, même dans la mort". D'après les informations de franceinfo , la préfecture de police a décidé d'interdire ce rassemblement.

ⓘ Publicité

Cette annonce avait été rapidement relayée par des militants de gauche et des députés de la France Insoumise, mais Assa Traoré n'avait toutefois pas directement appelé ses soutiens à la rejoindre, ce qui aurait pu être assimilé à l'organisation d'une manifestation sauvage, donc illégale.

Un contexte tendu avec la mort de Nahel

Tous les ans depuis 2016 et la mort d'Adama Traoré à la caserne de gendarmerie de Persan, ses proches, regroupés au sein du comité Vérité pour Adama, organisent une commémoration. Cette année, elle intervient quelques jours après de violentes émeutes urbaines à la suite de la mort de Nahel à Nanterre . C'est d'ailleurs l'argument qui avait été mis en avant par la préfecture du Val-d'Oise pour prononcer son interdiction.

Les juges des référés "ont estimé que, bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet de présumer que tout risque de trouble à l'ordre public ait disparu", a fait valoir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. "Cette marche est susceptible d'attiser les tensions et de générer des troubles graves à l'ordre public", avait écrit le préfet Philippe Court.

La préfecture a demandé "aux organisateurs de bien vouloir respecter cette décision de justice et d'appeler publiquement à ne pas se rendre sur les lieux". Dans un message vidéo diffusé sur Twitter, Assa Traoré a confirmé qu'"il n'y aura pas de marche (samedi) à Beaumont-sur-Oise". Le "gouvernement a décidé de mettre de l'huile sur le feu" et "de ne pas respecter la mort de mon petit frère", a-t-elle accusé, évoquant "un manque de respect total" et qualifiant de "prétexte" l'argument brandi par le préfet d'une pénurie de forces de l'ordre pour sécuriser le cortège.

Des marches citoyennes ailleurs en France

En parallèle, 90 organisations classées à gauche, parmi lesquelles LFI, EELV, la CGT, Solidaires ou encore la Ligue des Droits de l'Homme, ont appelé à des marches citoyennes pour exprimer "deuil et colère" et dénoncer les politiques jugées discriminatoires contre les quartiers populaires. Ces organisations, mobilisées "pour le maintien des libertés publiques et individuelles", demandent "une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement".

Une trentaine de manifestations contre les violences policières ont été répertoriées en France sur une carte en ligne, à Lille, Amiens, Strasbourg, Nancy, Nantes, St-Etienne, Pau, Bordeaux ou encore Marseille.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a critiqué vendredi des organisations dont "la seule proposition", selon lui, est "d'appeler à manifester (...) samedi dans les grandes villes qui ne se sont pas encore remises des saccages". Il a particulièrement pointé la responsabilité des élus, dont ceux de la France insoumise, qui avaient appelé à se joindre à la marche interdite de Beaumont, les accusant de sortir "de l'arc républicain".