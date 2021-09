"C'est très douloureux, même un an après" : l'émotion à Villefontaine à la marche blanche pour Victorine

Victorine avait 18 ans, elle a été tuée il y a un an. Trois semaines après la découverte de son corps, un homme de 25 ans est mis en examen pour meurtre précédé d'une tentative de viol. Ce dimanche, 500 personnes environ se sont joints à la famille pour une marche blanche à Villefontaine. Des proches, des amis étaient présents, mais aussi des habitants, qui tenaient à montrer leur soutien.

Josseline est une amie de la famille, elle a fait le déplacement d'Alsace pour être présente. "Il ne faut pas oublier leur fille. Je suis venue parce que ça me touche. J'ai un cadre chez moi, tous les jours j'allume une bougie orange", orange était la couleur préférée de Victorine. "Ôter la vie d'un enfant c'est inadmissible. continue-t-elle. C'est une famille généreuse, gentille, humble. Ils m'ont appris que Victorine était toujours prête à aider les autres, pleine d'amour. Elle était déjà un ange sur Terre et maintenant c'est un ange au ciel. J'espère que justice sera faite, même si ça ne leur rendra pas leur fille."

Tant qu'il faudra soutenir la famille, on sera là

Dans le cortège, le silence est lourd. Du village des marques jusqu'au stade de la Prairie : le cortège effectue le dernier trajet de Victorine. Parmi eux, Christine est venue avec son conjoint : "Nous tenons à être là pour sa mémoire et ses parents, c'est vraiment horrible. On est parents, on a des filles et c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde ce genre de choses et on tenait à être là. C'est très douloureux, même un an après, on se pose encore des questions. Ça nous fait du bien aussi d'être là."

A la fin de la marche, les lettres sont recouvertes de roses et de bougies © Radio France - Shannon Marini

Dans les mains de certains, des roses blanches et orange. Sophie, fleuriste à Villefontaine a rejoint le cortège les bras chargés. "Il me restait des fleurs, donc je me suis dis que j'allais venir avec et les donner", explique-t-elle. Dans le cortège, Lucille et Maïwell sont présentes, elles travaillent avec la sœur de Victorine. "On était là pour la première marche et on est toujours là pour la deuxième. Tant qu'il faudra soutenir la famille, on sera là. On ne peut pas imaginer ce que c'est, mais au moins la famille doit se sentir soutenue par tout ce monde."

La marche s'est terminée au stade où des lettres géantes forment le prénom de Victorine sur lesquelles tous posent leur rose ou allument une bougie.