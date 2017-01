Marcher en forêt en Charente-Maritime : une thérapie

Une psychothérapeute de La Rochelle, Magalie reçoit ses patients dans la forêt de Benon. Marcher en pleine nature favorise le rapprochement avec le patient qui se confie plus facilement, explique Magali Grellier. France Bleu La Rochelle a testé pour vous.

Et si la marche libérait la parole et le corps , c'est le credo de Magalie Grellier, cette psychothérapeute organise des séances avec ses patients en plein nature , comme en forêt de Benon par exemple, à une vingtaine de minutes de La Rochelle.

" 70% d'une thérapie est liée à la qualité de la relation avec le patient " explique la thérapeute qui assure que marcher d'égal à égal avec un patient favorise l' échange. Ce jour la, c'est Lorraine qui vient marcher une heure en forêt, et pour cette jeune femme de 36 ans, c 'est un moment de bien-être, elle apprécie dit-elle : "cet espace de liberté et la proximité avec son thérapeute".