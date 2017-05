Marcheur contre l'homophobie, il est de passage en Auvergne

Depuis le 2 mai dernier, Julien Mas est parti de Paris à pied pour rallier Montpellier. 700km pour marcher contre l'homophobie et aller à la rencontre de la population.

J'ai pris conscience de leurs parcours de vie très difficiles

Si Julien Mas a décidé de se lancer dans cette marche c'est parce que lui-même a été très touché par le témoignage de jeunes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transexuels). A 34 ans, Julien Mas est réalisateur et il a rencontré ces jeunes rejetés par leur famille via Le Refuge. Une association qui accueille et soutient les jeunes LGBT chassés du giron familial. "C'est à ce moment là que j'ai pris conscience de leurs parcours de vie très difficiles" confie t-il. Il a alors pris la décision de se lancer dans cette marche "utile".

Renouer le dialogue avec la population

Parti le 2 mai dernier de Paris, Julien Mas va traverser au total 26 communes en France. Il est actuellement en Auvergne et nous l'avons rencontré à Cognat-Lyonne, sur la route entre Gannat et Vichy. Pour lui il s'agit d'aller à la rencontre de la population dans les zones rurales. "Là où les questions d'homosexualité et d'homophobie sont souvent peu abordées". A chaque étape, une réunion et un ciné-débat sont organisés pour amorcer une discussion. "C'est surtout cela qui manque" insiste Julien Mas. "Il y a quelques jours, une grand-mère lesbienne a pris la parole lors d'une réunion, on voit qu'il y a un désir pour ces gens de s'exprimer librement".

Stéphane et Julien Mas, côte à côte pour la marche contre l'homophobie © Radio France - Lauriane Havard

J'ai envie de me battre à ses côtés

Pour cette étape entre Gannat et Vichy, Julien Mas était accompagné de Stéphane, un sympathisant du Refuge qui a voulu s'engager à ses côtés. Originaire de Moulins, Stéphane lui a proposé de l'héberger et puis de l'aider à organiser la projection du film "Homosexualité: du rejet au Refuge". "J'ai vu la marche de Julien sur les réseaux sociaux et je lui ai tout de suite proposé mon aide" explique Stéphane. Il nous confie que lui-même a été victime d'homophobie dans le cadre scolaire. "Adolescent, on est vite isolé, on a du mal à se construire". Pour Stéphane et Julien Mas, les points d'écoute ne sont pas suffisamment développés en milieu rural. En effet, sur les 11 départements traversés par Julien Mas, l'association Le Refuge est seulement présente dans deux départements (l'Ile-de-France et l'Hérault). Stéphane, son coéquipier ponctuel, espère désormais pouvoir aider à son tour ces jeunes isolés à Moulins.

Julien Mas poursuit sa marche en Auvergne, il sera ce jeudi 18 mai à Thiers avant de rejoindre le Puy-en-Velay et enfin rallier le Sud de la France. Il arrivera à Montpellier le 1er juin, ville où est née l'association Le Refuge en 2003.

Vous pouvez suivre son périple sur sa page Facebook ici.