Marckolsheim évacuée ce mercredi pour un déminage

Marckolsheim, France

Marckolsheim va vivre tout à l'heure, une grosse opération de déminage. Les démineurs de la Sécurité Civile vont désamorcer une bombe datant de la deuxième guerre mondiale découverte la semaine dernière pendant des travaux. Elle pèse 250 kilos, dont 125 d'explosifs. Depuis 10 jours, la bombe est surveillée 24 heures sur 24 et on prépare cette opération qui va nécessiter l'évacuation de 2000 habitants soit les deux tiers de la population.

Début de l'évacuation à 13 heures

A partir de 13 heures, on ne pourra plus entrer dans le périmètre de sécurité. Un cercle d'un rayon de 800 mètres autour de la bombe. A 15 heures, tout le monde doit avoir quitter ce périmètre. Ce n'est pas simple à organiser dans une zone aussi habitée. Il faut avoir contacté tout le monde, et s'assurer que la zone est vide. Ce sont les gendarmes, les agents de la Agence régionale de Santé et le personnel communal qui assurent tout cela.

Deux heures pour désamorcer

On pense que la zone sera libérée à 16 heures, et que les démineurs vont intervenir. Il vont démonter et désamorcer la bombe sur place avant de l'emporter. Ils ont prévu 2 heures d'intervention. Les habitants qui ne savent pas où aller seront accueillis au complexe sportif : dans le gymnase et le dojo. La salle de tennis sera réservée aux résidents de l'EHPAD.