Marcq-en-Barœul, France

Sur le fronton de la mairie de Marcq-en-Barœul, dans la métropole lilloise, les drapeaux sont en berne. Et dans le grand hall, devant un portrait d'Arnaud Beltrame, a été installé un livret de condoléances. C'est ici que ce lundi matin, le maire Bernard Gérard a tenu à organiser un hommage. Dans son bref discours, il a salué le "sacrifice héroïque" du gendarme qui "a prouvé que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité étaient bien plus fortes que l'obscurantisme et la barbarie".

Et pour le maire, c'est toute la "communauté marcquoise qui est durement éprouvée". Car le père de Marielle Beltrame, l'épouse du gendarme habite la commune. "Il y est très investi, raconte Bernard Gérard, notamment dans les activités de la paroisse. Il a aussi longtemps présidé l'association de jumelage avec la paroisse de Ramallah". Et Marielle Beltrame a grandi à Marcq-en-Baroeul.

Un livret de condoléances ouvert toute la semaine à la mairie

Bernard Gérard a aussi évoqué le souvenir de Nathalie Jardin, autre marcquoise victime du terrorisme. Elle avait été tuée dans les attentats du Bataclan en 2015.

Une centaine de personnes, en grande majorité des élus, du personnel municipal ont assisté à cette cérémonie. Mais les policiers municipaux et les pompiers avaient également tenu à s'associer à l'hommage. Parmi les rares habitants à s'être rendu en mairie, Murielle a salué la mémoire d'un "héros qui donné sa vie pour sauver quelqu'un. J'éprouve un profond respect, poursuit-elle pour cet homme".

Le grand hall de la mairie de Marcq-en-Baroeul restera ouvert toute la semaine pour que les habitants, mais pas seulement, puissent venir écrire un hommage à Arnaud Beltrame.