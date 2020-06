Mardis de la colère à Perpignan : la population absente malgré l'appel des soignants

"Masqués, mais pas bâillonnés." Les soignants ont lancé un appel à la mobilisation nationale, tous les mardis. Comme les 16 et 23 juin, le personnel médical des Pyrénées-Orientales a donc manifesté ce mardi 30 juin.

Le cortège a défilé à Perpignan sous les bannières des syndicats CGT, Sud Solidaires, FSU et FO. Ils avaient demandé à la population de les rejoindre dans la rue pour mieux se faire entendre par le gouvernement. Mais elle n'a pas répondu à l'appel.

Une faible mobilisation qui a déçu certains soignants. "Aujourd'hui, la France peut s'effrayer " a déclaré Emmanuel Caron, secrétaire général à la CGT-Santé du département," parce que si demain il y a une deuxième vague [de propagation du coronavirus, ndlr] ... Je ne sais pas si on aura toujours autant de vigueur à venir au travail."

Quelques personnes ont applaudi aux balcons

Quelques personnes ont applaudi le défilé de manifestants depuis leur balcon. Toutefois, très peu de non-soignants ont rejoint le cortège. Lydie, enseignante, est l'une des rares. Pour elle, rien de plus normal : "On a vu les soignants lutter et ne pas être entendus. Or, la crise de la covid-19 n'a fait que confirmer la situation d'urgence."

Une urgence sur laquelle insiste la plupart des soignants. Au cœur des revendications : plus de matériels, une hausse des revenus et des embauches.

Le prochain mardi de la colère aura lieu mardi 14 juillet, le jour de la fête nationale.