Marée noire du pétrolier prestige: on connait le montant des indemnités.

15 ans après la catastrophe du "Prestige", le tribunal de La Corogne accorde 131000 euros à St Jean de luz et 63000 à Bidart. En novembre 2002, le pétrolier avait sombré dans l'Atlantique. Plus de 63.000 tonnes de fioul avaient pollué le littoral espagnol et français dont la Côte Basque et Landaise.

Le tribunal de la Corogne, en Espagne, a annoncé avoir fixé à près d'1,6 milliard d'euros le montant de l'indemnisation que l'Etat espagnol doit recevoir des responsables de la marée noire causée par le naufrage du Prestige en 2002. Le jugement fixant le montant prévoit également 61 millions d'euros pour l'Etat français.

Au total 272 parties civiles ont été retenues. Les communes basques de St Jean de Luz et Bidart avaient engagé des procédures devant la justice espagnole, tout comme le département des Landes et 17 communes des Landes (Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, Moliets-et-Maa, Ondres, Parentis-en-Born, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons, Vieux-Boucau). Bidart va recevoir un peu moins de 63 000 euros et Saint Jean de Luz un peu plus de 131 000 euros. Les communes landaises, qui ont fait front commun dans cette affaire, vont percevoir 460 000 euros.

Novembre noir

Le 19 novembre 2002 le pétrolier Libérien à simple coque, battant pavillon des Bahamas, avait sombré dans l'Atlantique, au large de la Galice, six jours après avoir subi une avarie lors d'une tempête. Pendant plusieurs semaines, plus de 63000 tonnes de fioul avaient pollué le littoral espagnol, portugais et français dont les côtes d'Aquitaine, au Pays Basque, dans les Landes, et en Gironde (des galets d'hydrocarbures avait été retrouvés sur les plages de Lacanau, du Porge et du Cap Ferret).

Après une longue procédure judiciaire, l'assureur du navire avait été condamné, ainsi que le capitaine du pétrolier, à deux ans de prison. En 2013 le gouvernement français avait estimé à 109 millions d'euros le coût de la marée noire pour les victimes françaises.