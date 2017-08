Mareil-le-Guyon, une commune des Yvelines au bord du gouffre

Mareil-le-Guyon (Yvelines) est aujourd'hui dans une situation ubuesque : elle doit verser plus de 500.000 euros d’indemnités à un particulier, à la suite d'une procédure judiciaire, dans le cadre d’un litige lié à des permis de construire. C'est le double de son budget de fonctionnement en 2017.

C'est une petite commune, étranglée par sa dette, qui ne peut plus faire face au quotidien. Dans les Yvelines, dans le centre du département, la Justice oblige depuis décembre 2015 la petite commune de Mareil-le-Guyon à verser à un particulier une somme d'un peu plus de 500.000 euros. C'est une indemnisation suite à une longue et complexe procédure judiciaire de 15 ans. Le problème, c'est que la commune de 377 habitants n'a un budget de fonctionnement que de 250.000 euros par an.

Quinze ans procédure judiciaire

Sans rentrer dans les détails complexes, le déséquilibre des finances de la commune de Mareil-le-Guyon est en fait le résultat d'un conflit lié à l'aménagement des sols, un dossier d’urbanisme qui a opposé la municipalité à un particulier depuis 2001. En décembre 2016, la Cour d'appel administrative de Versailles rend son arrêt : elle condamne définitivement la commune à indemniser le plaignant.

La solution : vendre le patrimoine de la commune ?

Michel Lommis est devenu maire en 2015, suite au décès de l’ancien maire. L'élu se retrouve à la tête d'une commune exsangue qui ne peut plus compter sur un quelconque recours judiciaire. Le maire a étudié toutes les possibilités pour renflouer le budget de fonctionnement et a même pensé à vendre l'église, l'école, une aire de jeu et le terrain de tennis. Des solutions "à réfléchir sérieusement", selon lui, si la situation reste dans l'impasse.

Michel Lommis, maire de Mareil-en-Guyon

Augmenter les impôts

Pour trouver une solution pérenne, la commune peut difficilement se lancer dans un emprunt à court terme, sur dix-huit mois. Elle a donc demandé une subvention exceptionnelle au préfet des Yvelines de 360 000 euros. La réponse pourrait être donnée à l'automne par l'État. D'ici là, tant que la commune ne verse pas l'indemnisation qu'elle doit dans le cadre de sa condamnation, 3000 euros d'intérêts s'ajoute chaque mois.

Le conseil municipal a voté le 13 avril 2017 un budget en déséquilibre, "en toute responsabilités" dit Michel Lommis, le maire de Mareil-le-Guyon, sans suivre en totalité les recommandations de la Cour régionale des comptes. Afin de sortir la tête de l'eau, la commune a augmenté de 50% la taxe d'habitation et de 13% la taxe foncière. La fiscalité pourrait à nouveau augmenter en 2018 voire 2019, concède Dominique Jouin, adjoint au maire. "Il n’y a pas de services, pas de boulangerie. Ça ne donne pas envie de s’installer" ajoute-t-il.

"Il y a des gens qui vont réfléchir avant de venir dans la commune. Je pense qu'on va avoir des difficultés dans les trois ans à venir pour avoir une population qui augmente normalement" — Dominique Jouin, adjoint au maire.

Aucun investissement, ni pour les routes ni pour les associations

La commune n'ayant plus de budget de fonctionnement à exécuter, ce sont les associations qui pâtissent. Il n'y a plus de fonds pour le Centre communal d'action sociale. Il n'y aura donc plus de repas annuel ou goûters pour les personnes âgées. La commune avait aussi l'habitude d'offrir un dictionnaire aux élèves qui entraient en sixième : cela ne sera plus possible. Il n'y aura plus de cadeaux de naissance aux nouveaux parents ni de fonds pour la bibliothèque municipale qui connaît pourtant un succès dans cette petite commune rurale.

Un cas d'école

Dans cette histoire si atypique, le maire de Mareil-le-Guyon, Michel Lommis, ne comprend pas comment la Justice a pu prononcer une mesure qui met tant en péril une commune. Selon lui, il n'y a jamais eu de cas similaire en métropole et en Ile-de-France. Il espère pouvoir obtenir une subvention exceptionnelle de 360 000 euros d'ici la fin de l'année.

