Trois personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue à Margency (Val-d'Oise). Dans la nuit de lundi à mardi, elles ont blessé un couple qui leur demandait de faire moins de bruit. La femme a été frappée avec un tesson et l'homme a été roué de coups au visage et sur le corps.

Margency, France

Avec les fortes chaleurs, les fenêtres restent grandes ouvertes, mais dehors, les nuisances sonores des fêtards des rues peuvent être très pénibles pour les riverains. C’est la mésaventure qui est arrivée dans la nuit de lundi à mardi (dans la nuit du 6 au 7 août 2018) à un couple de Margency (Val-d’Oise). Il a demandé à un groupe de parler moins fort et il a fini à l'hôpital !

Tesson de bouteille et passage à tabac

Il était environ 1 heure du matin, dans une petite rue pavillonnaire de Margency. Six jeunes hommes parlent très fort sur la voie publique et disent beaucoup d’obscénités selon des témoins. Ils sont visiblement ivres.

Une voisine sort de chez elle et leur demande de baisser le ton. Mais la discussion s’envenime : bousculade, une bouteille d’alcool tombe par terre et se brise. L’un des jeunes ramasse un tesson et tente de frapper la femme. La voisine se défend avec ses mains mais le tesson de bouteille lui ouvre un doigt.

Son mari tente alors d’intervenir mais il est projeté au sol et roué de coups de pieds sur le corps et au visage. La police arrive sur place, arrête un jeune homme. Les autres prennent la fuite. Les victimes sont emmenées à l’hôpital et la police repart.

Trois personnes arrêtées et placées en garde à vue

Mais quelques minutes après, elle est rappelée sur place par d’autres voisins. La bande vient de revenir au même endroit et continue son tapage nocturne. Deux autres personnes sont interpellées, elles auraient été reconnues pour leur participation aux deux agressions.

Les individus, tous âgés de 17 ans ont été placés en garde à vue pour violence en réunion et violence avec une arme pour l’un d’entre eux.